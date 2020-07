,,Ik heb het virus ook gehad. De kinderen stonden enkele maanden geleden voor het raam te zwaaien en te roepen. Zo van: Marian je moet niet ziek zijn! Ze hebben cadeautjes gebracht en lieve apps gestuurd. Waren misschien bang dat ik zou stoppen, maar ik ga nog wel even door. Ik kan ze namelijk niet missen.”

Marian van Loon uit Middelrode begeleidt al jaren ongeveer dertig jeugdleden van muziekvereniging TOG en vijftien jonge muzikanten van carnavalsstichting ‘Dun Blaouwun Beer’ in Berlicum. ,,We kunnen best nog wel wat jong bloed uit de omgeving gebruiken”, geeft ze aan.

Jeugdgeheimen

,,Ik heb een klik met ze. Word vrolijk van ze”, vervolgt Marian. ,,Als een muziekinstrument kapot is of er een schroefje los zit, is het: bel Marian maar. De ‘regelmien’ voor de muzikale jeugd, ja. Ze kunnen met al hun vragen bij mij terecht. Delen ook diepe jeugdgeheimen. Ik ben hun steun en toeverlaat. Mogelijk weet ik stiekem meer dan hun vaders en moeders inderdaad.”

Quote Als een muziekin­stru­ment kapot is, is het: bel Marian maar. Marian van Loon

Marian heeft iets met muziek maar dus vooral met kinderen. ,,Altijd al gehad”, zegt ze. ,,We woonden vroeger op een boerderij. Zorgden naast onze drie zonen voor nog negen oppas-kinderen. Vorig jaar werd ik vijftig. Toen heb ik de kinderen van TOG en Dun Blaouwun Beer ook uitgenodigd. De helft van de zaal bestond uit jeugd. Je blijft er zelf ook jong bij hè.

‘Geen muzikale ster’

Marian was twaalf toen ze bij de harmonie in Schijndel wilde. ,,Ik mocht in het begin de vlag dragen. Trots dat ik was! Toen zoon Maikel later op slagwerk begon, heb ik de muziek ook weer opgepakt. Ik heb onder meer trompet en euphonium gespeeld. Ben geen muzikale ster. Weet je, in het groot orkest meespelen vind ik minder leuk dan zien hoe onze jeugd met muziek bezig is.”

‘Achterin kan ik ze mooi in de gaten houden’

Marian doet tijdens de jeugdrepetities op woensdag zelf vaak mee met melodische instrumenten. ,,Het klokkenspel, de marimba of vibrafoon staan achterin de repetitieruimte. ,,Zo kan ik ze mooi een beetje in de gaten houden. Ik ben er gewoon”, zegt ze. ,,Bovendien sta ik niet zo graag op de voorgrond. Dit stuk op de site van het Brabants Dagblad is een uitzondering.”