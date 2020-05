Als een speer weer naar school: blije gezichten op de eerste dag bij De Kwartiermaker in Den Bosch

DEN BOSCH - Normaal gesproken racen ze het schoolplein áf. Gauw naar huis! Maar na bijna twee maanden onderwijs op afstand konden de leerlingen van Kindcentrum De Kwartiermaker in Den Bosch niet wachten om juist weer naar school te mogen. Gisteren was het dan zover.

Miep miep! Als een speer sjeest een van de leerlingen van Kindcentrum De Kwartiermaker het schoolplein op. Alsof-ie tekenfilmfiguur Road Runner himself is. Het mag weer, naar school, en dat zorgt deze maandagochtend in Den Bosch voor euforie. ,,Blij ja’’, verwoordt intern begeleider Cindy Montérie haar gevoel. ,,Zo’n feestelijk gevoel dat je ook hebt na de zomervakantie.’’

Blauwbekkend staat ze bij de poort. Op precies die poort hing eind maart ineens een spandoek. ‘Wij missen jullie nog meer’. In reactie op de raamboodschap van de leraren: ‘Lieve kinderen, wij missen jullie’. Verder dan hier mogen de ouders nu niet komen. Uitgerust met een geel hesje en een rood hart wacht Montérie de leerlingen buiten op. Ze straalt, ondanks de kou en ondanks dat ze geen jas aan heeft.

Volledig scherm Bij Kindcentrum De Kwartiermaker in Den Bosch hadden de leerkrachten eind maart een boodschap voor de leerlingen opgehangen. En die reageerden samen met hun ouders weer met een spandoek. © Roel Kuilder

Een jongen komt met zijn moeder naar school, een plantje in de hand. Het was één van de opdrachten na de sluiting van de school medio maart: plant een paar zonnebloempitjes. Eentje begaf het, maar kijk nu eens, de andere is al zeker 25 centimeter hoog.

Volledig scherm De aangepaste raamboodschap bij Kindcentrum De Kwartiermaker in Den Bosch. © Olaf Smit ,,Om zeven uur ging de wekker. Het was wel even opschieten weer’’, vertelt moeder Angelique. Zij komt de 5-jarige Timur naar school brengen. Zoon Baris van 8 is al naar binnen. ,,Die heb ik niet eens een kus meer kunnen geven.’’ Timur is blij dat hij weer naar school mag. ,,Hij wilde vooral weten bij wie hij in de groep zit nu.’’ Zelf is ze blij haar handen weer even vrij te hebben. ,,Ik ga zo meteen eerst naar de kapper.’’

Met 130 leerlingen is De Kwartiermaker een kleine school. Dat maakt het volgens Montérie goed te organiseren. ,,We hebben de school opgedeeld in units. De leerlingen gaan gespreid naar binnen via zes verschillende ingangen. We gebruiken daarvoor ook de nooduitgangen.’’

Quote We hebben de school opgedeeld in units. De leerlingen gaan gespreid naar binnen via zes verschil­len­de ingangen. Condy Montérie, Kindcentrum De Kwartiermaker Binnen in de school hangen hartjesslingers en in de hal staat een fruitmand voor het personeel. Er zijn wel wat stickers en plakstrepen op de vloer om te wijzen op de 1,5 meter afstand, maar hier geen wirwar van linten en aanwijzingen. ,,Dat zou heel beangstigend voor de kinderen zijn.’’

Op de meeste basisscholen gaan de kinderen afwisselend 2 of 3 hele dagen naar school. De Kwartiermaker kiest ervoor in de ochtend op school les te geven. Er is een rooster gemaakt waarbij de kinderen de ene week op maandag, woensdag en vrijdag tot 12.30 uur naar school gaan en de andere week op dinsdag en donderdag. En na afloop daar géén boterhammetje eten. Degenen die niet naar school gaan, krijgen ’s middags les op afstand.

,,Op die manier kunnen de leraren alle kinderen iedere dag zien. Daar hechten we aan, aan een nauw contact met zowel ouders als leerlingen’’, aldus Montérie.