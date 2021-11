Als het theater een brug te ver is voor sommigen, dan maakt Minou Bosua zelf de oversteek wel

DEN BOSCH - Hoe zorg ik voor mijn moeder? Hoe doen anderen dit? Wat is de rol van de vader? Het zijn vragen waar de Bossche theatermaker Minou Bosua zelf tegenaan loopt en die ze op verschillende plaatsen neerlegt, zoals binnenkort in de wijken Boschveld, Deuteren en de Hambaken. Als startpunt voor een volgende voorstelling.

Minou Bosua's moeder is inmiddels 91. Ze woont zelfstandig, maar het is niet om te hoek en ze wordt steeds meer hulpbehoevend. ,,De zorg voor je ouders wordt steeds actueler. Niet alleen door corona, maar ook omdat de maatschappij individualistischer is geworden en het delen van ervaringen je verrijkt.’’

Afgelopen zomer organiseerde de Bossche theatermaker ‘stamvergaderingen’ op Theaterfestival Boulevard. In een tent deelden vrouwen verhalen over hun moeder met elkaar en kon er gedanst worden. In Leer me de dans van je moeder kwamen verschillende culturen bij elkaar.

Bosschenaren met een niet-westerse migratieachtergrond

Via Farent, een instelling voor sociaal werk, en Copernikkel, een coöperatie die streeft naar verbinding in Boschveld, kwam Bosua in contact met Bosschenaren met een niet-westerse migratieachtergrond. Ze bezocht geregeld een huiskamer voor Marokkaanse vrouwen in de Schutskamp, dronk er thee, luisterde en was onder de indruk.

Nu komt er een vervolg om het gesprek gaande te houden en trekt ze de wijk in. Binnenkort gaat Bosua onder meer naar Boschveld, Deuteren en de Hambaken. Vanaf januari gaat ze in gesprek met van oorsprong Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vaders en zonen over de rol van de vader in het gezin.

,,Door vragen te stellen, hoop ik dat bepaalde patronen zichtbaar worden en dat dit ruimte oplevert. Antwoorden die gebaseerd zijn op culturele afspraken kunnen ook belemmerend werken. Het is vaak bevrijdend om te ervaren dat het ook anders kan.’’

Waarheid en vrijheid

,,In het theater verhoud ik mij graag met de mensen en ben ik op zoek naar andere perspectieven op waarheid en vrijheid. De ontmoetingen in de wijk leverde mij inzicht én vreugde op. Ik merkte ook dat het theater als openbare ruimte niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom ga ik nu naar hen toe. Daardoor ontstaan er culturele buurtfamilies die de betekenis van het begrip cultuur gaan onderzoeken.’’

Bij het maken en spelen van een voorstelling is een specifieke groep uit de samenleving aanwezig. Dit leverde twee ontroerende én humoristische voorstellingen op: Moeder mag niet dood, samen met haar moeder en een dansgroep met ouderen, en Niet de vaders, samen met de biologische vader van haar zoon die opgroeit met twee vrouwen, en een Homomannenkoor.

Corona gooit roet in het eten

,,Er had eigenlijk een derde voorstelling in de maak moeten zijn. Ouderpardon zou een rechtbank-docu-drama worden, waarin kinderen de vraag stellen wat ze met de voorplantingsdrift van hun ouders moeten. Door de corona laat die productie even op zich wachten.’’

‘Bewustzijnsamusement’ noemt Bosua, voorheen actief in cabaretgroep De Bloeiende Maagden, hetgeen ze maakt onder de vlag van theatermaker Minoux. Cabaret in dialoog met documentaire, film, muziektheater en beeldende kunst.

,,Volgend jaar wil ik weer met een tent naar festivals en daarna komt er een landelijk theatertournee. Het is de bedoeling dat een theater zich verbindt met een plaatselijke welzijnsinstelling en bewoners uit de stad en dat die een stem in de voorstelling krijgen. Elke keer zal anders zijn, omdat het niet alleen over zorg en liefde gaat, maar ook over pijn en verlangen. Het zoeken naar ruimte is herkenbaar geruststellend, maar ook lastig en juist dat levert verbinding op.’’