Als iemand anders schik heeft, heeft Mark ook lol

In de verte is het geluid van een modelbouwvliegtuigje te horen. Het doet Mark van der Lee (51) denken aan één van zijn vrijwilligerstaken. ,,Ik onderhoud even verderop namens Heemkundevereniging Vinckel een oorlogsmonumentje op Kaathoven”, zegt hij.

,,Ik ga er af en toe met een spons overheen om het een beetje netjes te houden. In juni 1942 is daar twee dagen achter elkaar ’s nachts een vliegtuig door Duitse jachtvliegtuigen neergeschoten. Daarbij kwamen dertien geallieerden om het leven. Ik heb wel iets met de Tweede Wereldoorlog.”

‘Niet nieuwsgierig, maar belangstellend’

Mark probeert bij de heemkundekring foto’s te ‘ontcijferen’. ,,Een oude klassenfoto bijvoorbeeld; wie staat erop? In 1995 hebben ze van iedere voorgevel in Vinkel een foto gemaakt. Ik heb uitgezocht wie er toen achter die gevels woonde. Ben echt in het dorp op zoek gegaan. Heb ze bijna allemaal gevonden. Ik ben niet nieuwsgierig; maar belangstellend. Een geboren en getogen Vinkelaar. Van mijn generatie en de generatie van mijn ouders ken ik bijna iedereen. Wat het karakter van een Vinkelaar is? Niet lullen, maar poetsen, denk ik.”

Carnaval in Kafland

Hij zet zich vooral in voor het carnaval in Kafland zoals Vinkel tijdens die dagen heet. ,,Ik zit onder meer in de commissie die stiekem de nieuwe prins zoekt, zit in het bestuur, zorg voor sponsoring, sta in de ton en regel de optocht. Carnaval verbroedert; heel belangrijk. We zien al langer dat de jeugd vooral naar de grote stad wil. Wij proberen in Vinkel voor de kleuters, maar ook voor de ouderen iets te organiseren. Ik vind het mooi om te zien als iemand anders ‘schik’ heeft. Dan heb ik die lol ook.

Door corona minder vrijwilligers

Volgens hem zullen er door corona minder vrijwillgers bij. ,,Mensen hebben gemerkt hoe het ook kan. Vinkel heeft vrijwilligers nodig. Een dorp moet leefbaar blijven hè. Het zijn vaak dezelfde mensen uit die vijver. Ik zie dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. We krijgen het met z’n allen steeds drukker. Het dorpse gaat er wel een beetje af, ja.”

Zoete inval

Hij vervolgt: ,,Ik ben iemand die moeilijk ‘nee’ kan zeggen. Dat zit ook in de familie. Mijn broers zitten of zaten ook fanatiek in het verenigingsleven. Ons mam en pap hadden we het niet breed. Toch zat iedereen altijd bij ons binnen. Het was een zoete inval bij ons thuis.”