‘Als je carnaval viert met kiel en sjaal, ben je Bosschenaar’

Droom van Elisa uit Vught valt in duigen door technische problemen: geen optreden voor miljoenen­pu­bliek

VUGHT/MADRID - Het was een droom voor Elisa Dankers uit Vught. Onder toeziend oog van coach Diego Simeone van Atlético de Madrid aan een miljoenpubliek laten zien wat voetbalrobots in hun mars hebben. Helaas gooiden technische problemen in de Spaanse studio van kijkcijferkanon El Hormiguero roet in het eten.

1 februari