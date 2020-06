Als milieu voor Den Bosch zo belangrijk is, is fors bezuinigen ‘niet fijn’

DEN BOSCH - Groene schoolpleinen, uitleg over een klein stadsbos of een avond over de wolf. Activiteiten die in Den Bosch op de tocht staan. Als het milieu zo belangrijk is, is het al helemaal niet de bedoeling om ruim 130.000 euro te bezuinigen op natuur- en milieueducatie. Maar dat hangt wél in de lucht. ,,Kei-jammer.’’

Oud-wethouder Jetty Eugster (en oud-burgemeester van Schijndel) was deze week weer voor even terug in de raadszaal van Den Bosch. Als voorzitter van MINC-café (Milieu, innovatie, Natuur en Creativiteit) protesteerde Eugster tegen de voorgenomen bezuinigingen van ruim 130.000 euro door de gemeente op milieu- en natuureducatie. ,,Eerst dacht ik: jippie, we worden genoemd in de voorjaarsnota. Maar toen ik over de bezuinigingen las, was het minder jippie.’’

Wolf die nog niet hier was

Volgens Eugster gaan de bezuinigingen tegen de ambities met milieu en duurzaamheid in. ,,MINC is het groenste debatpodium in de regio, een solide podium van duurzaamheid. Wij houden vier keer per jaar goed bezochte bijeenkomsten over windturbines en gasloze wijken. Houden een verkiezingsdebat en hadden een avond over de wolf toen deze nog niet in Brabant was.’’

Zwart zaad

Volledig scherm Voorzitter Jetty Eugster van MINC. © Foto Van den Meulenhof Als de gemeente de jaarlijkse subsidie van 4500 euro voor het MINC-café stopt ‘komen wij behoorlijk op zwart zaad te zitten’, aldus Eugster. Volgens mede-oprichter en presentator Frank Finkers maakt MINC ‘milieu weer leuk’ ,,Het schamele subsidiebedrag is van levensbelang. Wij leveren met louter vrijwilligers een maatschappelijke bijdrage aan Den Bosch.’’



Dat laatste vinden ze bij IVN Natuureducatie Den Bosch natuurlijk ook. Die krijgen een bezuiniging van 7.000 euro (dertig procent van de totale begroting) te verwerken. ,,Den Bosch is goed bezig met natuur en milieu en duurzaamheid. Dat vraagt om anders denken bij de mensen. Dus zijn ook wij hard nodig’’, betoogde bestuurslid Harry van Haren .

Duizenden uren in steun

Door de bezuiniging wordt vooral de jeugdgroep en het opleiden van natuurouders getroffen. ,,En de zaalhuur (2500 euro) van BBS Nieuw Zuid.’’ Van Haren wees op het belang van IVN. ,,Vrijwilligers steken duizenden uren in educatie en beheer, ook van gebieden van de gemeente. We hebben 127 natuurouders opgeleid en werken samen bij de vergroening van schoolpleinen en ondersteuning van kleine stadsbossen. En dan krijgen we een kille brief dat we minder geld krijgen.’’

Groene pad