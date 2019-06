Als Paleiskwartier klaar is, houdt de ambitie van Den Bosch dan op?

VIDEO Politie valt café Starlight in Den Bosch binnen op zoek naar drugs en vuurwapens, gemeente sluit pand

9:13 DEN BOSCH - Een arrestatieteam van de politie is vrijdagavond rond 22.50 uur café Starlight aan de Celsiusstraat in Den Bosch binnengevallen. Vermoedelijk lagen er illegale verdovende middelen en vuurwapens in het café. De gemeente heeft rond middernacht het pand met onmiddellijke ingang gesloten.