Als papa in de gevangenis zit, lijden ook de kinderen

Eind oktober, de rechtbank in Den Bosch. Drie mannen die eerder dit jaar een lange gevangenisstraf hebben gekregen omdat ze een leidende rol spelen in het door de politie opgerolde ‘roversnest’ Party King in Best, zijn aanwezig voor hun hoger beroep. Het is nog maar een eerste zitting, de drie zitten sinds 20 maart achter slot en grendel. De advocate van de tot negen jaar cel veroordeelde Waalwijkse Party King-man vraagt het gerechtshof om haar cliënt in afwachting van het definitieve proces op vrije voeten te stellen. Want het gaat slecht met de twee kindjes van de man, ‘ze zijn totaal onhandelbaar’. ,,Ze hebben veel woedeaanvallen, moeder kan het niet meer aan.” Het gerechtshof besluit dat de man vast blijft zitten.