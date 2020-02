ALS-patiënt René uit Den Bosch start inzamelingsactie: ‘ik hoop dat er een medicijn wordt gevonden’

Het is die saamhorigheid waar hij nu op rekent. Van den Heuvel is een inzamelingsactie begonnen tégen die ziekte die hem steeds meer beperkt. ,,ALS is een slopende ziekte waartegen we machteloos staan. Er is geen medicijn en onderzoeken kosten veel geld. Met deze actie wil ik mijn steentje daaraan bijdragen.” In samenwerking met NEC en supportersverenigingen is een website opgezet. ,,We zijn nu twee weken bezig en hebben 500 euro ingezameld.” Er staat ook een veiling op het programma. ,,We zijn bezig om allerlei NEC-artikelen in te zamelen. Ook mijn eigen karretje wordt geveild. Dat is een legendarisch karretje, die heeft door de uitwedstrijden van NEC heel Nederland gezien. Mensen vragen me zelfs om ermee op de foto te mogen.”