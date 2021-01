Alsnog koninklijk bezoek van De Drie Wijzen aan stad én kribbe in Den Bosch

DEN BOSCH - De Drie Wijzen, die kwamen toch uit het Oosten? Klopt, alleen er bestaat ook nog een andere versie van het verhaal. Met daarin de aanwijzing dat het allerlaatste stuk dat het trio overbrugde naar het zuiden wees. Het is te zien in een korte film die woensdagochtend via meerdere kanalen verspreid wordt. Als alternatief voor de drukbezochte jaarlijkse intocht die nu vanwege corona is afgelast.

Nog even, en dan hebben ze eindelijk hun bestemming bereikt. Balthasar, Caspar en Melchior, de Drie Wijzen uit het Oosten, dienen nog wel een vlak maar afwisselend natuurgebied te doorkruisen: Het Bossche Broek. Ze zwijgen in alle talen, de stilte overheerst. Alleen het zuchten van hun kamelen is hoorbaar. Zomaar een shot uit de film, geregisseerd door Ruut van der Beele.

Hopelijk viral

'Operationeel manager' Ton Rutten en Robert van Straaten, voorzitter van stichting Driekoningen 's-Hertogenbosch, kijken tevreden toe. ,,De mooie traditie van Driekoningen, die al heel lang in deze stad bestaat, willen we graag behouden. Doordat het coronavirus nog niet is uitgeraasd, hebben we gekozen voor dit alternatief. De laatste jaren mocht de intocht rekenen op duizenden belangstellenden; wie weet kijken er straks nog méér mensen naar deze kortdurende film die hopelijk viral gaat", aldus Van Straaten. "Uiteraard hebben de Drie Wijzen hun geschenken in de vorm van wierook, goud en mirre bij zich. Ze hebben ook nog het Vierde Geschenk meegebracht: het 'Iets-meer-naar-elkaar-omkijkgeschenk'. Dat heeft een puur symbolische strekking, om te onderstrepen hoe belangrijk het is dat in deze moeilijke periode op het gezicht van élk kind een lach verschijnt."

De afgelopen jaren bestond het Vierde Geschenk uit (overtollig) speelgoed, geschonken door kinderen uit Den Bosch en omgeving. Van Straaten weer: ,,Dat wezenlijke onderdeel hebben we vanwege corona eveneens moeten schrappen. Daarvoor in de plaats kan er nu gedoneerd worden. Van de opbrengst worden cadeaus gekocht, bestemd voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen."

Nodige acteerervaring

Ondertussen draait de camera vrolijk door, en volgen de shots elkaar probleemloos op. ,,Een leuke klus", weet Julian Rief die de rol van Caspar inkleurt. ,,Ik heb al de nodige acteerervaring, maar ben nog niet eerder koning geweest. Ik ben al wel eens in de huid gekropen van een gerant, douanebeambte en klusjesman." Dick Winnubst en Johan Bodar zijn de twee andere koningen.

De opnames in het polderlandschap hebben niet veel bekijks, wat ook precies de bedoeling is. De achtjarige Elodie Jans die samen met haar vader, zusje en teckel aan het wandelen is, valt met de neus in de boter. ,,Oooh kamelen", roept ze enthousiast. "Die kom je hier niet vaak tegen." Even later verschijnt Margot van 't Hof met haar labrador ten tonele. Ze doet snel een riem om de nek van het dier. ,,Verstandige keuze", reageert Harrie Bergmans van Dierenverhuur De Ark uit Gilze. "Onze jongens Karim en Abdul wegen zo'n zeshonderd kilo. Als ze onverwachts gaan stampen, is dat niet prettig voor de hond."