Alsnog zwemverbod in plas Dierenbos Vinkel

Corona­schreeuw­ster opgepakt nadat ze dreigde haar woonboot op te blazen in Den Bosch

19 augustus DEN BOSCH - In het centrum van Den Bosch is woensdagochtend een vrouw aangehouden, omdat ze dreigde haar woonboot op te blazen, agenten schopte en tijdens haar verzet riep dat ze corona had. ,,Collega's zitten nu in spanning of ze echt corona heeft of dat het flauwekul was,” zegt wijkagent Marc de Wit.