Alsof kroegbazen Bosschenaren gaan stimuleren om juist níét naar de stad toe te komen...

En dat is allemaal leuk en aardig hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ikzelf ben een heuse terrastijger en dan kom ik in Den Bosch aan mijn trekken als dadelijk weer op elke hoek een tafeltje klaarstaat om aan te schuiven. Daarnaast is het de kroegbazen van harte gegund om na een Kwalitatief Uitermate Teleurstellend jaar weer een goede omzet te draaien. En als door de extra terrassen de winkels aantrekkelijker worden en óók meer geld binnen kunnen harken, dan is in ieder geval de ondernemende binnenstad blij.