Alweer een lik verf voor regenboogpad

Bossche PvdA wil duidelijk­heid over tijdelijk theater in Kaaihal

14:04 DEN BOSCH - De PvdA in Den Bosch vindt dat het te lang duurt voor er duidelijkheid is over een tijdelijk theater in de Kaaihal achter de Verkadefabriek aan de Tramkade. Het is de bedoeling dat het Theater aan de Parade volgend jaar juni dicht gaat voor sloop en nieuwbouw. De directies van zowel het theater als de Verkadefabriek dienden in november vorig jaar een plan in voor een tijdelijk theater. Gesprekken met het college van B en W hebben volgens de PvdA nog tot niets geleid.