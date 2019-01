Alweer grote storing in Bossche parkeergarages: gratis parkeren

DEN BOSCH - Gratis parkeren in een parkeergarage. Niet voor een half uur. Maar vele uren. Dat kon dinsdag in alle Bossche gemeentelijke parkeergarages. Of je nu parkeerde in parkeergarage St.-Jan, in de Visstraat, de Keizerstraat of bij het station. Afrekenen was er niet bij. Dat had alles te maken met een storing.