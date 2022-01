Alwéér?! Ja, alweer! Liften Paleisbrug voor onbepaalde tijd buiten gebruik

,,Ze werken aan beide niet goed", zegt de gemeente in een reactie. De Paleisbrug is dus alleen maar te gebruiken via de trappen. ,,We zijn in overleg met bouwer van de liften om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn.”

Voor gebruikers van de Paleisbrug is het ondertussen bijna business as usual, want de in 2015 geopende brug die het Paleiskwartier moet verbinden met de Bossche binnenstad kent al jaren problemen met de liften. Al in de eerste week na de opening van de brug was er storing en sindsdien zijn er nog (veel) meer storingen geweest.