Ambitieus Vught wil fors meer woningen bouwen; dat betekent ook meer leerlingen en scholen barsten nu al uit hun voegen

Bouwen, bouwen, bouwen, luidt het credo in Vught. Geen 1045 woningen maar zo’n 2000 tot 2030. De ambitieuze woonvisie werd donderdagavond unaniem aangenomen. Een woonvisie waarbij de nadruk ligt op betaalbare woningen en waarvan er zo’n 1200 al concreet zijn. De gemeenteraad ging gisteren bijvoorbeeld akkoord met de bouw van 135 woningen in het Theresiapark.

Quote Maak inzichte­lijk wat de verwachtin­gen zijn, we moeten ons niet laten verrassen Koen van Dinther, VVD gemeenteraadslid

Maar meer bouwen leidt ook tot meer leerlingen. ,,En de onderwijshuisvesting knelt nu al”, schetste VVD-gemeenteraadslid Koen van Dinther. ,,Maak inzichtelijk wat we kunnen verwachten. We moeten ons niet laten verrassen en hiervoor desnoods een voorziening opnemen in de begroting.”

Uitbreiding Leydraad

Uitbreiding voor één van die ‘knellende’ basisscholen stond gisteren al op de agenda. De Leydraad krijgt er een lokaal bij en met een mogelijk zesde lokaal wordt tijdens de bouw rekening gehouden.

Jos den Otter van Gemeentebelangen stelde daarom voor om te kijken wat het kost om meteen ook het tweede lokaal te bouwen. ,,Want regeren is vooruitzien”, stelde hij. ,,En wij willen geld zorgvuldig uitgeven. Met weinig meerkosten voldoet de Leydraad voor de toekomst en dat hoeft ook geen vertraging op te leveren.”

In het Theresiapark worden 135 woningen gebouwd.

Volgens onderwijswethouder Fons Potters zijn over een week of vijf, zes de leerlingenprognoses bekend. ,,En het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Leydraad twee extra lokalen nodig heeft. De uitbreiding die vandaag op de agenda staat voldoet. Natuurlijk heeft meer woningen bouwen gevolgen voor scholen. Voor sommige scholen blijft het aantal leerlingen daardoor op peil. Andere scholen zullen groeien maar pas als een bouwplan concreet is, wordt gekeken naar het voorspelde aantal leerlingen en hierna gehandeld.”

Quote Met de bouwambi­tie die Vught heeft, groeien we mogelijk weer snel uit ons jasje Imre Tiebosch, Directeur basisschool de Leydraad

Schooldirecteur Imre Tiebosch meldt dat de Leydraad inderdaad in trek is en het aantal leerlingen groeit. ,,We zitten nu noodgedwongen met een aantal groepen in dorpshuis The Battle Axe. We verwachten te groeien naar 114 of 115 leerlingen. Met de bouwambitie die Vught heeft, groeien we mogelijk weer snel uit ons jasje. Maar het blijft een beetje natte vinger werk. Ook ik heb geen glazen bol. Pas bij 122 leerlingen hebben we recht op een zesde lokaal en ik snap ook dat de wethouder geen precedent wil scheppen en wil wachten tot we die ook echt hebben.”

Bouwen op Zorgpark Voorburg

Voor wat betreft de woonvisie ligt volgens VVD-raadslid Albert Verlinde de sleutel bij de ontwikkeling op het Reinier van Arkel terrein (Zorgpark Voorburg). ,,Eerdere ramingen gaan daar uit van 340 woningen maar volgens kenners zijn er wel 500 woningen mogelijk. Het wordt tijd dat daar iets gebeurt.”

Het is momenteel stil rondom de bouwplannen op Zorgpark Voorburg in Vught.

Dani Smith (SP) kreeg van verschillende partijen bijval op zijn oproep om vooral ook gemêleerd te bouwen in Vught en niet alle dure woningen in Vught noord en de betaalbare in Vught zuid.

Verkiezingsbelofte waargemaakt?

Volgens Jan-Willem Verlijsdonk (D66) wordt met de woonvisie een belofte waargemaakt. ,,Dit is echt een ommezwaai. Van villa’s naar bouwen naar behoefte, van remmen naar volle vaart vooruit. Met burgerpaticipatie en een link tussen wonen en gezondheid. De volgende stap zijn concrete bouwplannen. College, ga aan de slag!”

Het raadhuis van Vught.