Amerikaanse ambassadeur fietst door Brabant tijdens Hell's Highway

Hell’s Highway voert vanaf de Belgische grens door Brabant naar Nijmegen. Het is de route die de geallieerden aflegden tijdens de bevrijdingsoperatie Market Garden, in september 75 jaar geleden. De naam herinnert aan de hevige gevechten tegen de Duitse bezetters onderweg.

Hoekstra en zijn collega’s beginnen bij Nationaal Monument Kamp Vught, in de Tweede Wereldoorlog concentratiekamp Herzogenbusch. Na een rit door Brabant reizen ze gemotoriseerd naar het Gelderse Groesbeek. Daar stappen ze weer op de fiets om naar Nijmegen te trappen. Deze streek was van september 1944 tot het eind van de oorlog frontgebied. In Nijmegen loopt het gezelschap ‘s avonds de Sunset March, het dagelijkse eerbetoon aan de gesneuvelde geallieerde militairen over een brug over de Waal.