Ammoniaklekkage in Den Bosch, omwonenden kampen met prikkende ogen

Het lek, dat om 03.30 uur is gestopt, werd geconstateerd na klachten van inwoners in de Zandzuigerstraat over prikkende ogen. In de directe omgeving van die weg was er volgens de gemeente Den Bosch sprake van ‘flinke overlast’. Op verdere afstand kampte men met geuroverlast. De ammoniak was goed te ruiken, maar niet gevaarlijk. Er hoefden daarom ook geen woningen te worden ontruimd.