André Hazes eerste artiest in Mainstage Brabanthallen

Eindelijk (bijna) vakantie voor verpleeg­kun­di­gen na maanden coronaleed: ‘Het ging buiten alle menselijk­heid om’

8:13 DEN BOSCH/TILBURG - Ze zagen van héél dichtbij, in hun eigen ziekenhuizen, wat corona veroorzaakte. De een op de IC, een ander op de corona-afdeling, de derde noodgedwongen thuis. Nederland gaat zo langzamerhand in vakantiemodus, dus zij - drie Brabantse verpleegkundigen - ook. Even adempauze. Tijd om terug te blikken. En durven ze het eigenlijk al aan om er op uit te gaan? ,,Vakantie is een keuze. Als het niet verantwoord is, blijven we gewoon in Nederland.”