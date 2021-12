André Kivits wil met andere Herenboeren eten van eigen akkers

In de hoek langs de A2 en de Gestelseweg bij Boxtel is in 2016 geschiedenis geschreven. Een paar honderd mensen uit de wijde omgeving besloten om voortaan samen hun voedsel duurzaam te produceren: Herenboeren Wilhelminapark. Het initiatief kreeg op verschillende plekken in het land al navolging. En wie weet binnenkort ook in Den Bosch of directe omgeving.