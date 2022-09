Angstcultuur bij Weener XL in Den Bosch, manager tijdelijk naar huis gestuurd

Bestelbus slaat over de kop en belandt z’n zijkant bij A2-afrit in Vught

VUGHT - Een bestelbus is maandagavond op de A2 bij Vught over de kop geslagen en op z’n zijkant in de berm beland. Dat gebeurde rond 22.45 uur bij de afrit richting het centrum. De bestuurder kon zelf uit de wagen komen en is naar het ziekenhuis gebracht.

