Anker van Verdienste voor Nulander Gerard van Oers: ‘Dat doen we anders nooit’

Iconische wandschil­de­ring vol met ‘souvenirs’ krijgt een nieuwe plek in Den Bosch

DEN BOSCH - Het hangt er bijna 70 jaar, duizenden kinderen liepen er langs en dat is aan de schade ook wel te zien: de wandschildering ‘Voor de Industrie’ van Eppo Doeve in het trappenhuis van Van Maerlant in Den Bosch. Maandag werd het iconische beeld uit de school gehaald om gerestaureerd te worden én om te verhuizen.

25 april