Annapark heeft het helemaal met wethouder Geers gehad

Graafmachi­nes breken Mercurius­plein open: plein krijgt splinter­nieu­we jas

12 april BERLICUM - Na jaren van voorbereiding en praten ging maandag 12 april de schop echt in de grond voor de reconstructie van het Mercuriusplein in Berlicum. In fasen wordt het plein in een compleet nieuwe jas gestoken. Het werk is begonnen bij de terrassen van Smaakvol en 't Vosje, zodat daar in de zomer alweer mensen op het terras kunnen zitten.