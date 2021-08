Annelies van de Ven uit Den Bosch onderscheiden voor haar inzet voor kinderen in India

Van de Ven begon bijna twintig jaar geleden met de stichting Nav-Jeevan dat zoiets als nieuw leven betekent. Ze kreeg in de jaren ‘80 met de schrijnende armoede in Nagpur te maken omdat ze in die tijd met haar man Ben haar twee dochters Swatee en Maya uit India adopteerde. De beelden uit India lieten haar niet meer los.

Beter leven en gratis onderwijs

Doel van de stichting is om straatkinderen uit de gemeente Nagpur in India een beter leven en gratis onderwijs te bieden. Van de Ven heeft er met haar stichting voor gezorgd dat er in Nagpur nu een schooltje en hostel staat waar inmiddels zo’n 500 kinderen veilig kunnen leren en wonen om zich zo beter te ontwikkelen.

Hostel

De Bossche zet zich vanaf 2002 in voor de ondersteuning van kinderen, leerkrachten en begeleiders in India. Ze coördineerde en hield ook toezicht op de bouw van een hostel bij de school in de gemeente in India. Ze heeft zich door onder meer fondsenwerving, lezingen, voorlichting en nieuwsbrieven ingezet voor de samenleving.

De Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.