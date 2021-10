Annie en Riekie maakten desastreuze luchtaanval op Abeelenstraat mee; ‘Bevrijdingsfeest? Voor ons viel er niets meer te feesten’

Muziekles kan ook op school: ‘vertrouw­der én voor ouders en kinderen makkelij­ker’

20 oktober VUGHT - Is ‘schoolnabij muziekonderwijs’ de toekomst? ,,Dat zou best wel eens kunnen", zegt Alphons van Stenis, directeur van MDM Vught. De organisatie die muzieklessen verzorgt in Theater de Speeldoos en sinds kort óók in basisschool Misha de Vries.