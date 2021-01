Anno 2021 is er gewoon een speurtocht naar coronavirussen bij Oosterplas in Den Bosch

Zes kinderen

,,Haha, dat is precies de bedoeling. Nog niemand heeft het juiste aantal doorgegeven", zegt de avontuurlijk ingestelde Kevin Holzken (9) die volgens zijn moeder Stefannie geregeld dezelfde streken vertoont als diens naamgenoot in Home Alone. ,,Ik hou onder andere van Pokémon Go. Klinkt gek, dit lijkt er een beetje op."

Leuk nu de school dicht is

Hij is een van de zes kinderen achter het initiatief. Samen met Bradley, Benthe, Indy, Dani en Luca. Ze zijn afkomstig uit twee Hinthamse gezinnen van één familie. ,,Bijna iedereen vindt de speurtocht hartstikke leuk, hebben we gemerkt. Zeker nu onze school dicht is en er verder geen klap te doen is", weet Indy Nijholt (8). ,,We hebben de coronavirussen in de bomen gehangen, soms op 3 meter hoogte. Hoe we zo hoog zijn gekomen? We hebben een voor een op de schouders van papa (Mitchel, red.) gestaan, met in onze hand een grote hamer."