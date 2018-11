Anoushka Shankar schittert samen met Manu Delago en Metropole Orkest Strings

In het eerste half uur eiste Manu Delago feitelijk de hoofdrol voor zich op, waarbij hij voortdurend ondersteuning kreeg van een dertigtal strijkers onder wie Bosschenaar Herman van Haaren. Delago maakte indruk met behulp van een hang, waarvan hij er drie had meegenomen. Het betrekkelijk jonge en mysterieus uitziende percussie-instrument, dat bestaat uit twee op elkaar geplaatste sferische schalen van staal, lokte veel nieuwsgierigheid uit bij het aanwezige publiek in de tot de nok toe gevulde zaal.

Spanning opvoeren

Delago, die later ook achter het drumstel kroop, wist als geen ander de spanning op te voeren. Na een half uur in de schijnwerpers te hebben gestaan, kreeg hij zoals verwacht versterking van Anoushka Shankar die -gekleed in een feeërieke sari- plaatsnam op een miniverhoging waarop een bescheiden oosters tapijt was gedrapeerd.

De inmiddels 37-jarige dochter van de legendarische in 2012 overleden Ravi Shankar en halfzus van Norah Jones en wijlen Shubhendra Shankar, mengde vervolgens typisch klassieke Indiase klanken met meer eigentijdse melodieën. Het aangenaam verraste publiek reageerde laaiend enthousiast, wat een korte toegift opleverde. "Manu en ik werken al zo'n vijf jaar samen. Scheelt dat we allebei (deels) in Londen wonen. De combi sitar-hang is in de praktijk nog niet vaak beproefd. Wat we meestal doen is het 'vertellen' van bijzondere verhalen en het oproepen van betoverende sferen. Of de sfeer van het gewijde Varanasi door onze muziek tot leven komt? Weet je, degene die dat vindt, krijgt mijn zegen!", wist Skankar na afloop.