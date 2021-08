Ans uit Den Bosch zet zich in voor gigantisch hard getroffen Haïti

,,Zo erg als nu hebben we het nog niet meegemaakt”, zegt Knipping vanuit haar kantoor in Den Bosch. Knipping is adoptiemoeder van Josie, Josué (allebei 26) en Cintia (21), die alle drie uit Haïti komen. Ruim twee weken geleden werd Haïti getroffen door een aardbeving en enkele dagen later kwam de tropische storm Grace over het land geraasd. ,,Mensen durfden niet in hun huizen te zitten, want die waren beschadigd door de aardbeving. Als ze überhaupt nog een huis hadden. Maar als gevolg daarvan zaten die mensen dus buiten en konden ze nergens heen.”