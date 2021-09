Antoinette Egelmeer halve eeuw bij Sint Jozefoord: ‘Van de precisie van de zusters heb ik nog altijd profijt’

NULAND - Antoinette Egelmeer (65) viert vandaag een bijzonder jubileum. Ze is precies 50 jaar in dienst bij Sint Jozefoord in Nuland, dat ze heeft zien veranderen van kloosterverpleeghuis tot de zorgorganisatie die het nu is.

,,Mijn zus werkte al bij Sint Jozefoord. Op een bepaald moment heb ik haar tijdelijk vervangen. Zo kwam ik voor het eerst bij Sint Jozefoord als meisje van 15 jaar. Ik werkte voor de rector, de enige mannelijke bewoner van Sint Jozefoord. Ik deed van alles, van zijn auto wassen tot de ramen zemen. Na een paar maanden ben ik aan de slag gegaan bij een afdelingskeuken. Daar wasten we af en dekten we de lange tafels voor de zusters. Dat laatste moest met zeer veel precisie gebeuren, de zusters waren daarin erg strikt. Overigens, van die precisie heb ik nu nog steeds profijt!”

Plezier met de zusters

,,17 jaar en 3 maanden, dat was toen de minimumleeftijd voor de opleiding bejaardenverzorgster. Ik startte meteen toen het kon. Het was zo’n een gezellige tijd. Bij sommige afdelingshoofden, ook zusters, kon écht veel. Wat een plezier hadden we met elkaar. We bleven vaak nog uren hangen nadat onze dienst erop zat. Maar, het was ook hard werken: toen ik 18 was moest ik al in m’n eentje nachtdienst draaien. Oh, wat vond ik dat eng. Pas nadat zuster Eugenie een paar nachten met mij meegelopen had, durfde ik het aan. In de jaren dat mijn kinderen klein waren draaide ik alleen maar avonddiensten. Dat was goed te combineren met thuis.”

,,Toen mijn jongste dochter naar de middelbare school ging, kwam de functie activiteitenbegeleidster vrij. Ik ben altijd al creatief geweest, dus ik dacht: ‘dat is echt iets voor mij’. De activiteitenbegeleiding zag er toen nog heel anders uit. Eigenlijk runden we gewoon een huiskamer. De zusters aten bij ons, ze rustten bij ons, ze waren gewoon de hele dag bij ons in de recreatieruimte.”

Best moeilijk

De grootste verandering kwam volgens Antoinette toen er ook ‘gewone’ Nulanders kwamen wonen bij Sint Jozefoord. ,,Het zorgde voor een andere sfeer, andere gesprekken, veel meer (familie)bezoek van buitenaf. Nu ik ouder word, gebeurt het ook steeds vaker dat hier leeftijdsgenoten komen wonen, of oud-collega’s. Dat is soms best moeilijk.”

De bewoners van nu vragen ook om een andere activiteitenbegeleiding dan de zusters van 20 jaar geleden. ,,We zijn nu minder bezig met creatieve activiteiten en meer met aandacht geven. Gelukkig zijn er ook nog groepen en werkzaamheden waarbij ik mijn creativiteit wel kwijt kan. Ik zie ook overal iets bruikbaars in, we verzinnen er altijd wel weer iets mee!”

In 2012 heeft Antoinette een Koninklijke Onderscheiding ontvangen omdat ze 40 jaar bij Sint Jozefoord werkte, ze is inmiddels 27 jaar vrijwilligster bij Ziekenactie Het Open Venster en heeft veel gedaan voor Brazilië, waar haar broer in de missie zat. Vandaag wordt het jubileum van Antoinette gevierd met drie recepties en een diner.