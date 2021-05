Antoon van Mil: ‘Er zit veel meer in pétanque dan je denkt’

Wachten, wachten, wachten op een huurwoning in Den Bosch: tijd loopt op naar meer dan 10 jaar

7:33 DEN BOSCH - Interesse in een huurwoning van Zayaz in Den Bosch? Sluit maar aan in de rij. De wachttijd op een woning blijft maar oplopen. Nu al meer dan tien jaar. En dat is vergeleken met 2019 al weer ruim een jaar meer.