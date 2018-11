App voor raadsleden bij herkenning ondermijning

Update + Video Uitslaande brand in leegstaan­de boerderij in Rosmalen, slachtof­fer uit het pand gehaald

22 november ROSMALEN - In een leegstaande boerderij aan de Empelseweg in Rosmalen is donderdagavond omstreeks 18.00 uur brand uitgebroken. Het gaat om een uitslaande brand. In het woongedeelte is een slachtoffer aangetroffen. Hij is door de brandweer uit het pand gehaald en naar het ziekenhuis in Den Bosch vervoerd.