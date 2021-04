Appartementen in horeca-pand in Bossche binnenstad

Zij verwacht dat binnen anderhalve week de laatste hand wordt gelegd aan de appartementen. Het gaat om een woning op de begane grond en twee woningen erboven. Het is de bedoeling om de woningen te verhuren. ,,Ik laat nog even in het midden om welk bedrag het gaat’’, zegt Persoons die het pand jarenlang verhuurde aan Heineken.

Gay café Kabberdoes

De Sint-Josephstraat is vooral een woonstraat. ,,Je zou daar niet direct horeca verwachten’’, zegt Persoons. Toch heeft het pand tegenover de parkeergarage vooral een horeca-historie. Café Nevermind veranderde in De Poort dat in 2003 werd gekocht door Stephanie Geldof en Annemiek Advocaat. Het tweetal begon met gay café Kabberdoes dat in 2007 door bezoekers van gaysite.nl werd uitgeroepen tot gay café van het jaar.

Eind 2016 stopten Geldof en Advocaat met deze zaak waar het volgens hen vooral doordeweeks te rustig was. Daarnaast mochten ze naar eigen zeggen de muziek niet had genoeg zetten om er elke week een feest van te maken.

David Hayes begon er in 2017 Zoë’s Irish Pub. Na een conflict bepaalde de rechtbank twee jaar later dat huurder Heineken de zaak mocht ontruimen. Vervolgens vloeide er geen druppel bier meer in het pand.