Appartementen in Nieuwstraat en woningen aan rand Gasthuiskwartier: ‘Wonen tussen de monumenten’

Acht Hertogen is de naam van het project. De naam is een variant van het project de Negen Heren, aan de Zuid-Willemsvaart. MWPO-directeur Maurice Delpeut is bij beide projecten betrokken. Hij omschrijft het project aan de rand van het Gasthuiskwartier als ‘wonen tussen de monumenten, met de binnenstad als achtertuin. In de luwte van de bruisende binnenstad’.

Tuin aan achterkant

Hij verwacht dat begin volgend jaar een begin wordt gemaakt met de Acht Hertogen en hoopt dat de bouw een jaar later is voltooid. Het pand aan de Nieuwstraat moet geschikt zijn voor drie appartementen. Het appartement op de begane grond is 210 vierkante meter groot en wordt voorzien van een tuin aan de achterkant. De twee overige appartementen (130 en 180 vierkante meter) krijgen een ‘buiten’ aan de achterzijde. Daar vlakbij komen drie stadswoningen waarvan het formaat varieert van 130 tot 175 vierkante meter. En ter hoogte van het oude mortuarium komen twee parkvilla’s tussen 250 en 300 vierkante meter.

Verkoopprijzen

Het is de bedoeling dat de verkoop van alle woningen dit najaar start. Delpeut wenst nog niets te zeggen over de verkoopprijzen. Het gaat volgens hem om ‘de hogere prijsklasse’. Dat geldt in elk geval voor de verkoopprijzen voor een aantal woningen die projectontwikkelaar VOF Gasthuis op het Gasthuiskwartier laat bouwen (koopprijs 1,5 miljoen euro.

In het gebouw waar de appartementen zijn gepland hangt een doek met daaronder twee deuren. Daar heeft de gemeente een doorgang gepland voor fietsers en voetgangers naar het Gasthuiswartier, Het moet zorgen voor een ‘nieuwe impuls’ aan de straat.