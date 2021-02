Appartementen op plek voormalige sauna Rosmalen

Villa, kantoor en sauna. Het opvallende pand aan de Hoff van Hollantlaan 4 in Rosmalen is het allemaal geweest in de afgelopen decennia. Het overleefde een fikse brand maar kwam na het laatste faillissement begin 2020 leeg te staan. Nu rest de slopershamer. Daarna komen er appartementen. Hoeveel is nog niet duidelijk.

De Rosmalense architect Frans van Dillen ontwierp het opvallende pand als kantoor voor zijn architectenbureau waaraan tot 1985 ook collega Rien Ogier zijn naam had verbonden. Het staat aan de Hoff van Hollantlaan pal tegenover de opvallende woonwijk Kattenbosch met 120 woningen die Van Dillen en Rogier in de jaren ‘70 ontwierpen. Toekomstige bewoners kregen bij het ontwerpen een belangrijke rol toebedeeld, om zo te komen tot een betaalbaar huis dat aan hun persoonlijke eisen en wensen voldeed. Kattenbosch (Hondsberg) was daardoor ook een grensverleggend project. Het populaire tv-programma Van Gewest tot Gewest besteedde er aandacht aan vlak nadat de eerste bewoners er waren ingetrokken.

Verbouwd tot sauna

Aan de achterkant van deze buurt, tussen de spoorlijn en de Hoff van Hollantlaan ontwierp van Dillen later het kantoorpand, vrijwel helemaal opgetrokken uit hout. Na het overlijden van de architect in 1991 werd het ruime pand verkocht en uiteindelijk verbouwd tot sauna.

De vele houten balken zijn typerend voor het gebouw. © Marc Bolsius

In 2019 al verkocht

De eerste saunagasten werden er in de zomer van 1995 verwelkomd, de laatsten in maart 2020. Snel daarna ging de sauna failliet. Corona werd door de eigenaren genoemd als belangrijkste reden. Maar uit de verslagen van de curator bleek dat het ook daarvoor al slechter ging. De eigenaren wilden er sowieso mee stoppen, want ze hadden in 2019 de boel al verkocht aan Burgslot bv in Den Bosch. Met deze nieuwe eigenaar Burgslot was afgesproken dat de huur met ingang van mei 2020 zou stoppen. De coronamaatregelen maakten dat er al vanaf 16 maart 2020 geen activiteiten meer waren. Om te voorkomen dat de sauna een doorstart kon maken, bleek vrij snel na het uitspreken van het faillissement de inboedel zo goed als verdwenen. En er was ook van alles gesloopt en gestript.

Sloopvergunning aangevraagd

En nu rest dus de slopershamer. De nieuwe eigenaar Burgslot bv heeft de sloopvergunning inmiddels aangevraagd bij de gemeente Den Bosch. Bij de gemeente is intussen ook een informatief bouwplan ingediend. Daarmee toetst Burgslot al in een pril stadium of B en W bereid zijn om mee te werken aan de realisatie van appartementen. Omdat dit plan nog niet is uitgewerkt, geeft de gemeente daarover geen verdere informatie. Dat gebeurt pas als er een concrete bouwaanvraag wordt ingediend waar omwonenden ook op kunnen reageren. De indiener moet dan ook zelf in gesprek gaan met de buurt. Mede-eigenaar Henk van Lith van het gelijknamige schildersbedrijf in Den Bosch bevestigt dat er appartementen komen. Hoeveel is nog niet duidelijk.

In 2009 brandde een flink deel van de (houten) sauna in Rosmalen af. © Bart Meesters

Na de felle brand werd een groot deel van de sauna vernieuwd. Die nieuwbouw werd in 2011 in gebruik genomen. © Sandra Peerenboom