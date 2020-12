Appartementen voor jongeren in en bij pastorie Rosmalen

ROSMALEN - In de monumentale pastorie aan de Markt in Rosmalen en de achterliggende tuin komen appartementen voor jongeren. Daarover hebben kerkbestuur, SMT Bouw & Vastgoed en woningcorporatie Joost een akkoord bereikt. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners er over ruim een jaar in.

De appartementen worden gehuurd door Leermakers Autismegroep. In de appartementen komen jongeren te wonen met een vorm van autisme. Het gaat om zes kamers en gezamenlijke leefruimten in de pastorie en twaalf studio's in de tuin van de pastorie, verdeeld over zes geschakelde woningen.

De jongeren kunnen zelfstandig wonen in de studio's die rond 30 vierkante meter groot worden. Indien nodig is er begeleiding in de buurt. De zes kamers in de pastorie zelf zijn bedoeld voor jongeren die nog dagelijks begeleiding nodig hebben. Daarom komen in de pastorie ook ruimtes voor therapie en begeleiding. Bij de pastorie komen eigen parkeerplaatsen.

Het bestuur van de parochie H. Maria was al langer op zoek naar een goede bestemming voor de pastorie waarvan de kelders dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het is een gemeentelijk monument. De oorspronkelijke pastoorswoning komt leeg nu aan de noordkant van de parkeerplaatsen, achter de Lambertuskerk, een nieuw parochiecentrum wordt gebouwd. Daar komt ook woonruimte in voor de pastoor.

Op verzoek van het klerkbestuur heeft SMT in Den Bosch onderzocht welke mogelijkheden er waren aan de Markt. Bovendien was de projectontwikkelaar/bouwbedrijf op de hoogte van de wensen van de Leermakers Zorggroep naar meer jongerenhuisvesting. En kon zo dit specifieke vraag en aanbod bij elkaar brengen.

De pastorie en tuin worden eigendom van woningcorporatie JOOST. Dat laat de verbouwing en nieuwbouw uitvoeren. Alles wordt daarna voor langere tijd gehuurd door Leermakers Autismegroep.

Leermakers ondersteunt in Den Bosch en regio mensen met autisme op het gebied van arbeid, begeleiding, dagbesteding en wonen. De zorg is gericht op levensloopbegeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid.

Bart van Gerven van SMT verwacht dat begin volgend jaar de bestemmingsplanprocedure start. ,,Onze verwachting is dat aan het eind van 2021 of begin 2022 de eerste jongeren er kunnen wonen. Bij het ontwerp van de studio's hebben we vooral de monumentale tuin intact willen laten. Zeker ook voor omwonenden. De studio's krijgen aan de buitenkant een een houten schil die goed past in deze omgeving.”

Vroeger konden pastoor en kapelaan vanuit de pastorie over een laantje rechtstreeks naar de Lambertuskerk lopen. Nu zijn daar parkeerplaatsen. © Heemkundekring Rosmalen

Historische foto van de pastorie © Heemkundekring Rosmalen