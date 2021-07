Appartementenplan stuitte op verzet; keukenkoning Ben Mandemakers wil nu villa's bouwen op landgoed Roucouleur

VUGHT - Het bouwen van meerdere (dure) appartementen op landgoed Roucouleur, veegde Vught in 2019 al vrij snel van tafel. Nu is keukenkoning Ben Mandemakers van plan om aan de Glorieuxlaan drie tot vijf villa's te realiseren. Dat bleek gisteren tijdens de gemeenteraad in Vught.

Gemeentebelangen stelde de bouw van de villa's aan de orde en kwam met een zogenaamde 'motie vreemd aan de orde van de dag'. ,,Omdat we een brief hebben gezien van het college aan de ontwikkelaar waaraan staat dat hij, in het kader van de burgerparticipatie, de omgevingsdialoog mag opstarten voor het realiseren van drie tot vijf villa's op het voetbalveld van Roucouleur”, schetste GB-gemeenteraadslid en voormalig wethouder Guus van Woesik. ,,Ook de advocaat van de omwonenden is hiervan op de hoogte gebracht. De raad is niet van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht en de bouw van villa's staat ook haaks op het bestuursakkoord waarin de nadruk ligt op het realiseren van betaalbare en middeldure woningen.”

Volledig scherm Mandemakers wil op het voetbalveld van Roucouleur drie tot vijf villa's bouwen. © Schetsontwerp

Gemeentebelangen verzocht het college de ontwikkelaar hiervan op de hoogte te brengen. ,,En liever nog dat woningbouw op het landgoed niet wenselijk is maar dat we willen inzetten op natuurherstel en het terugbrengen van ‘Lunet 7'. En we willen dat de gemeenteraad actief en regelmatig wordt geïnformeerd over dit plan”, aldus Van Woesik.

Onbehoorlijk gedrag

Volgens PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Ton van der Vossen staat in het coalitieakkoord níet dat er helemaal géén dure woningen mogen worden gebouwd. ,,En in 2016 hebben we woningbouw op de locatie mogelijk gemaakt”, aldus Dianne Schellekens, fractievoorzitter van D66. ,,Gelukkig gaat het nu niet om een appartementencomplex zoals eerder de bedoeling was. Wij hadden ook liever cultuur- en natuurontwikkeling gezien maar vinden dit een hele vreemde motie van GB.”

CDA-fractievoorzitter Rutger Jans ging nog een stapje verder. ,,Reeds gemaakte afspraken van tafel halen, vind ik onbehoorlijk gedrag.”

Quote De wethouder kan toch gewoon in overleg gaan met de ontwikke­laar maar blijkbaar vindt u dat al te veel gevraagd Guus van Woesik, Gemeenteraadslid Gemeentebelangen

Volgens Van Woesik zijn er helemaal geen afspraken gemaakt. ,,Er is geen enkele toezegging gedaan dat er woningen mogen worden gebouwd, er is slechts de suggestie gewekt. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en die stelt het bestemmingsplan vast. Het bestuursakkoord staat vol met betaalbare woningen, daar zit Vught om te springen. De wethouder kan toch gewoon in overleg gaan met de ontwikkelaar maar blijkbaar vindt u dat al te veel gevraagd.”

Andere koers niet netjes

Volgens wethouder Yvonne Vos is in 2016 gezegd dat er maximaal zes woningen mogen worden gebouwd. ,,Dit is een plan van drie tot vijf woningen en past daarbinnen. We vinden het niet netjes om opeens een andere koers te gaan varen. En betaalbare of middeldure woningen op deze plek is geen haalbare kaart. Dat is niet wenselijk en past niet in het landgoederenkarakter van het gebied.”

De motie van GB werd verworpen.