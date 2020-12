Appel met drugs over gevangenismuur gegooid bij PI Vught: ‘Ongebruikelijke vondst’

Heisa over leeftijd van de wethouder is ‘gelukkig voorbij’

24 december SINT-MICHIELSGESTEL - De gemeente leek te klein. De media was in rep en roer. Een 21-jarige wethouder, hoe dan?! Zo’n 2,5 jaar later is er niks van die ophef over. Peter Raaijmakers, inmiddels 24 dus, bestuurt in Sint-Michielsgestel alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Oók in dit bijzondere jaar. ,,De hype is gelukkig snel weggeëbd.”