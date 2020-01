Aquariums met illegaal koraal en dure auto's in beslag genomen bij grote drugsactie in Den Bosch

DEN BOSCH - Bij een grote actie tegen illegale drugshandel heeft de politie donderdagmiddag een inval gedaan in een huis aan de Fuutlaan in Den Bosch. Daar werd naast een enorme hoeveelheid van 550 hennepplanten gevonden. Ook werden dure spullen als auto's en aquariums met illegaal koraal in beslag genomen, omdat de politie de kwekers verdenkt van witwassen.

De politie Den Bosch houdt de actie samen met de gemeente tegen drugshandel. ,,De actie leidde direct tot resultaat”, laat de gemeente weten op Twitter. Naast de enorme hoeveelheid hennepplanten die werden gevonden in het huis aan de Fuutlaan, zijn er veel luxe spullen in beslag genomen. Er waren vermoedens dat er geld werd witgewassen. Er was niemand aanwezig in het huis, dus er werd niemand aangehouden.”

De dure auto's, sieraden en huishoudelijke apparaten zijn in beslag genomen. Ook werden aquariums met koraal meegenomen. Dit was illegaal in bezit bij de bewoner.

Reactie burgemeester over actie tegen illegale drugshandel

Burgemeester Jack Mikkers reageert op de actie tegen drugshandel: ,,Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. In zo’n omgeving hoort een drugspand niet thuis. Het illegaal telen van wiet en de handel in drugs zijn een gevaar voor onze samenleving. Dit pakken we dan ook aan.”