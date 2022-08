Arabieren verkopen gebouw BrandLoyalty in Den Bosch voor 50 miljoen euro

Jawel, eindelijk is er weer wat te doen ín het Theater aan de Parade

DEN BOSCH - In het karkas van het in aanbouw zijnde Theater aan de Parade met volslagen vreemden urenlang praten over je eigen sterfelijkheid. Of je even verderop tot leven laten musiceren in het BLVRD Theater. De Boulevard is terug op de Parade! Een beetje dan.

8 augustus