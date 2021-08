Arbeidsmigranten moeten woning in Helvoirt verlaten

HELVOIRT - De acht arbeidsmigranten die in een woning aan de Schoorstraat in Helvoirt verblijven, moeten vertrekken. Dat heeft rechter W. Heijninck afgelopen vrijdag besloten. Woningeigenaar Jos van Doorn heeft met de gemeente al afgesproken dat hij de bewoning per 1 oktober beëindigt.

De woning van Helvoirtenaar Jos van Doorn ligt in de bebouwde kom van Helvoirt, aan de Schoorstraat. Via bemiddelaar/huurder Logejo heeft hij er acht arbeidsmigranten gehuisvest maar dat is in strijd met de bestemming ‘wonen’. De arbeidsmigranten zijn ook geen familie van elkaar en behoren niet tot één huishouden en dus mag het niet, stelt de rechter in haar vonnis.

Parkeerdruk en geluidsoverlast

Twee toezichthouders troffen, na klachten van de omgeving over geluidsoverlast, acht Poolse personen aan in de woning en zagen dat er ook acht bedden aanwezig waren. De gemeente Vught vindt dit binnen de bebouwde kom ongewenst. Vanwege de toenemende parkeerdruk in de straat en de geluidsoverlast die kamerbewoning met zich meebrengt. In totaal zouden er vijftien klachten over de bewoning binnen zijn gekomen.

Niet vergelijkbaar met andere locaties waar arbeidsmigranten verblijven

Het feit dat elders in de omgeving de vestiging van arbeidsmigranten wel is toegestaan, vindt de rechter geen reden om dit ook aan de Schoorstraat mogelijk te maken. ,,Dat is niet vergelijkbaar”, aldus de rechter. Op de verschillende locaties gaat het bijvoorbeeld om de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij een glastuinbouwbedrijf in het buitengebied of de tijdelijke huisvesting van statushouders.

Ook het argument van Van Doorn dat in het voormalige Haaren, dat nu onder Oisterwijk valt, wel (tijdelijke) vergunningen zijn verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten binnen een bebouwde kom betekent volgens de rechter niet dit ook in Helvoirt, dat inmiddels onder Vught valt, moet worden toegestaan.

Dwangsom

De door de gemeente weigering van de vergunning en opgelegde dwangsom van maximaal 30.000 kunnen volgens haar dus ook in stand blijven. ,,Het huidige gebruik van de woning is immers in strijd met het bestemmingsplan ‘Kom Helvoirt’.”

Zij ziet ook géén bijzondere omstandigheden om af te zien van een dwangsom en er is ook géén zicht op legalisatie van de huisvesting van acht arbeidsmigranten in de woning.

Vier arbeidsmigranten mag misschien wel

Het is volgens haar wel mogelijk om een nieuwe vergunning aan te vragen voor vier arbeidsmigranten. Dat is met het recent vastgestelde ‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ onder voorwaarden namelijk wel mogelijk.

Berry van Schijndel, de adviseur van Helvoirtenaar Jos van Doorn, laat weten dat met de gemeente al is afgesproken de bewoning per 1 oktober te beëindigen. ,,We zijn de uitspraak nog aan het bestuderen. We beraden ons nog op beroep tegen de geweigerde vergunning. We denken ook na over een andere ontwikkeling op het perceel met enkele seniorenwoningen maar die plannen zijn nog in een pril stadium.”