Archeologische vondsten in pand waar Jeroen Bosch heeft gewoond

DEN BOSCH - Een scherf van een drinkbeker, waarschijnlijk uit de tijd dat Jeroen Bosch in Den Bosch woonde. Dat is een van de vondsten die archeologen de afgelopen dagen deden in de kelder van het Huis van Bosch (De Kleine Winst) aan de Bossche Markt.

In de kelder van het gebouw zijn vier proefputten gegraven die de archeologen meer houvast moe(s)ten geven over het verleden. Behalve de drinkbeker werden ook de kaak van een varken en een wulk (schelp) gevonden.

De archeologen stuitten op de oude fundering van het pand ‘Melanen’ dat er stond voor het Huis van Bosch. Er werden 13e eeuwse rode bakstenen gevonden. Aan de hand van deze stenen proberen de archeologen te bepalen hoe vaak het pand is verbouwd.

Aandacht voor zwarte grond

Zij vinden het interessant dat een muur (uit ongeveer 1250) rechtdoor loopt. ,,De verwachting was dat deze muur de hoek om zou gaan. Het is nog een puzzel om op te lossen voor de archeologen’’, aldus de gemeente.

In elk geval vermoeden deskundigen dat lichte strepen duiden op een lemen vloer in de kelder van het huis waar Bosch woonde. Het ligt voor de hand om te denken dat deze ruimte werd gebruikt voor opslag. Zeker is dat er in de 19de eeuw een bakkersoven werd gemaakt. Bij onderzoek in een proefput bij de oven ontdekten de archeologen zwarte grond die extra aandacht krijgt om na te gaan of er ooit een stookplaats was.

De archeologen gaan ook na of de restanten van een plavuizenvloer uit de 17e eeuw zijn. De andere ontdekkingen worden ook verder onderzocht.

Volledige restauratie

De gemeente kocht het pand in 2016 voor 730.000 euro. Na een volledige restauratie wordt het pand eind 2021 geopend als Huis van Bosch. Het is de bedoeling om de begane grond in te richten als ontvangstruimte waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het cultuur-toeristisch aanbod in Den Bosch. De toegang is gratis. Dat geldt niet voor de rest van het gebouw.

In het oudste deel van het pand, de kelder, moet het Bosch archief tot leven komen met multimediale technieken. De zolder (met authentieke kapconstructie) wordt geschikt gemaakt voor presentaties en lezingen. Ook komt er vanuit het Jheronimus Bosch Art Center (JABC) een atelier dat moet doen denken aan de tijd dat Bosch daar zou hebben geschilderd.

Belangrijke nieuwigheid

Een belangrijke nieuwigheid is de aanbouw aan de achterkant van het pand. In de nieuwbouw is een doorzichtige lift gepland. Ook het dak zal doorzichtig zijn. Het JABC gaat het zogenaamde woonhuismuseum exploiteren in samenwerking met de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch. Het JABC betaalt 250.000 euro voor de nieuwe invulling van het pand. De stichting Jheronimus Bosch 500 heeft al eerder zo’n bedrag toegezegd.