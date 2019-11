Archeoloog stuit op mysterie bij opgravingen rond Rosmalense Dans en Balletstudio Geraldine

Video Zonder monumenten als ‘Kamp Vught’ is vrijheid volgens de koning een loos en abstract begrip

27 november VUGHT - ,,Het is heel belangrijk om te blijven herdenken wat er tijdens de oorlog is gebeurd, anders kunnen we niet begrijpen wat leven in vrijheid betekent.” Die wijze woorden sprak koning Willem-Alexander woensdagmiddag bij de opening van het vernieuwde en uitgebreide Nationaal Monument Kamp Vught.