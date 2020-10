Architectuurclub BAI komt door halvering subsidie bij grote Bossche projecten in Den Bosch niet aan de zijlijn te staan

DEN BOSCH - Dat het voortbestaan van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) door de halvering van de subsidie door de gemeente ernstig wordt bedreigd, klinkt wel heel dramatisch. Maar volgens voorzitter Roel van Lent is het juist in deze tijd van grote en serieuze (bouw)plannen van belang dat het BAI een rol kan blijven spelen. ,,Om de discussie over ontwikkelingen in de stad overeind te houden’’, waarschuwt Van Lent.

Niet de al eerder al toegezegde 50.000 euro aan subsidie, maar slechts de helft. Ook de non-profit organisatie voor professionals in (landschaps)architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie ontkomt niet aan de bezuinigingen in Den Bosch. Van Lent: ,,Eigenlijk komen we met die 50.000 euro al geld tekort, maar we willen in ieder geval wel een serieuze gesprekspartner blijven.’’

Méér laten zien

Sinds de oprichting in 1995 is het BAI spil tussen publiek en de professionals: de architecten en ontwerpers, stadsontwikkelaars en overheden. Onder meer met lezingen, films, educatie en discussieavonden worden de ontwikkelingen in de stad toegelicht en wil het BAI bijdragen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in en om Den Bosch. ,,Ik geef toe dat we méér zichtbaar in de stad moeten zijn. Daarom is er ook een nieuwe website en zijn er nieuwe activiteiten, maar dan zie je dat corona roet in het eten gooit.’’

Wat levert het op?

Volledig scherm Het pand op de hoek Brugstraat-Havensingel. © Marc Bolsius Het BAI wil en moet meer zijn dan een netwerkclubje waar architecten, projectwikkelaars en gemeenteambtenaren elkaar ontmoeten. ,,Wat het Den Bosch oplevert? Door mee te denken en ideeën aan te dragen voor projecten is dat niet altijd direct zichtbaar in een plan. We hoeven via een prijsvraag zoals met het opvallende hoekpand op het Brugplein niet overal een gebouw neer te zetten of Smart Square op de Onderwijsboulevard te bedenken.’’



Van Lent wil een onafhankelijk architectuurcentrum blijven. ,,Er staat Den Bosch nogal wat te wachten. Zoals de grote dozen voor distributiecentra in het buitengebied, zonneparken, hoogbouw, het woningtekort en grote projecten als de Stadsdelta, Spoorzone en Vliertkwartier. Kennisuitwisseling en een open en ongebonden dialoog zijn dan van belang.’’

Stadsdelta

Neem nu het gebied tussen Orthenpoort-Zuid en de Tramkade, De Bossche Stadsdelta. ,,In een debat met ontwerpers en ontwikkelaars kunnen we gewoon de vraag op tafel leggen: op welke wijze ontwikkelen we het gebied?‘’

Wat doet de BAI zelf?

De voorzitter kan de vraag vanuit de politiek verwachten: wat doet het BAI zelf om aan (extra) inkomsten te komen. ,,Een terechte vraag. We werken aan een sponsorprogramma waarbij enkele honderden euro’s tot duizend euro ingelegd kunnen worden, afhankelijk van de grootte van een bureau. Maar door corona liggen de BAI-praatbijeenkomsten stil en kunnen we even niet verder.’’

Onder druk

Corona en de onverwacht aangekondigde halvering van de subsidie gooien roet in het eten. ,,Het voortbestaan van het BAI staat onder druk, en daarmee de vijfentwintig jaar ervaring en samenwerking.‘’