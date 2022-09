met video Overleden man gevonden in Zuid-Willems­vaart bij Den Bosch, misdrijf uitgeslo­ten

DEN BOSCH - In de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch is maandagochtend rond 6.45 uur het lichaam van een man gevonden. De politie meldt maandagavond dat er geen sprake is van een misdrijf en heeft het onderzoek afgesloten.

5 september