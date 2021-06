Armoede in Den Bosch heel licht gedaald

In Den Bosch is de armoede de afgelopen twee jaar licht afgenomen. En ook bij kinderen komt armoede wat minder vaak voor. Die voorzichtige positieve balans maken B en W van Den Bosch op uit de Armoedemonitor 2021 en de laatste digitale enquête onder inwoners.

B en W maken er een klein voorbehoud bij. Want met name de armoedemonitor is gemaakt van gegevens uit 2020 of nog eerder. Het gaat dan vooral om inkomensgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eventuele effecten van 2021, het tweede coronajaar, zijn daarin nog niet verwerkt.

In Den Bosch vallen 9400 huishoudens onder de doelgroep (cijfers 2019) omdat het inkomen niet hoger is dan 120 procent van het sociaal minimum. Het merendeel (6300) bestaat uit eenpersoonshuishoudens. Er zijn 1100 eenoudergezinnen en 2700 minderjarige kinderen.

Beter dan grote Brabantse steden

Het aantal huishoudens en minderjarige kinderen in armoede is licht afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2018 had van alle huishoudens 8,1 procent een inkomen onder de genoemde inkomensgrens. In 2019 was dat 7,9 procent. Daarmee zit Den Bosch net boven het landelijke gemiddelde van 7,7 procent. Wel ‘scoort’ Den Bosch het beste van de vijf grootste Brabantse steden.

Het gevaar om in armoede terecht te komen is het grootst onder huishoudens met een uitkering, eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen, met hoofdkostwinners jonger dan 25 jaar of een niet-westerse migratieachtergrond.

Er is dan wel sprake van een lichte daling van mensen die onder de 120 procent-inkomensgrens blijven, maar het aantal mensen dat hier al vier jaar of langer mee te maken heeft neemt wel toe, zo blijkt uit verdere analyse van de cijfers. In 2019 heeft 3,6 procent van de Bossche huishoudens een langdurig laag inkomen. Dat is meer dan de voorgaande jaren.

Kinderen en armoede

Den Bosch heeft er de laatste jaren nadrukkelijk werk van gemaakt om de armoede onder kinderen te verminderen. Dat gebeurt in samenwerking met verschillende partners, waaronder onderwijs. Nu groeit 7,7 procent van de minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit aandeel daalt sinds 2013, maar de verschillen per wijk blijven groot. Zo leven in West en Noord de meeste kinderen in armoede, in Engelen de minste.

Minima hebben minder sociale contacten, sporten minder en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Het aandeel dat hulp krijgt van mensen uit hun omgeving is onder minima en stuk hoger dan onder niet-minima. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij huishoudelijke taken, boodschappen doen, formulieren invullen of zorg voor de kinderen.

Na een jarenlange daling nam het aantal bijstandsuitkeringen in 2020 licht toe tot 3419. In 2020 maakten 6441 inwoners gebruik van bijzonder bijstand.