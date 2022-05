Armoedefonds deelt 60 cheques van 1000 euro uit in Den Bosch

Elk van de organisaties heeft een cheque ontvangen van 1000 euro. Stichting Armoedefonds reikt deze cheques jaarlijks uit op haar Landelijke Beneficiantendag. De dag stond in het teken van kennis delen tussen vertegenwoordigers van voedsel-en kledingbanken, speelgoedbanken, SchuldHulpMaatjes, stichtingen Leergelden, en verschillende burgerinitiatieven.

Stijgende armoede

Het Armoedefonds ondersteunt in Nederland ruim 300 lokale hulporganisaties. ,,Het is ontzettend belangrijk dat we met de stijgende armoede in Nederland ervaringen uitwisselen en daar waar mogelijk elkaar versterken”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Grote saamhorigheid

Een van de lokale organisaties die met een cheque is bedeeld, is Maatschappelijke Opvang in Den Bosch. ,,We werken in de regio al veel samen, ook met het Armoedefonds. Ik was deze dag onder de indruk van de impact die het Armoedefonds landelijk heeft en de saamhorigheid om armoede aan te pakken in Nederland”, zegt Wendy Boer van MO in Den Bosch. Uit de regio waren verder Voedselbank Den Bosch, Quiet Den Bosch en Ana Insan Nederland aanwezig.

Stichting Armoedefonds was jarenlang gevestigd aan de Sportlaan in Rosmalen, naast het zwembad. De stichting verhuisde in maart naar de Grote Elst in Hintham.



