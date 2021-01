Armoedefonds in Rosmalen verdeelt 5 miljoen mondkapjes

Dienstbaar rond het riool van de Binnendie­ze: imposant boek over religieu­zen in Den Bosch

15 januari DEN BOSCH - Van de Zusters van de Choorstraat tot de Witte Paters: in een lange rij stortten kloosterlingen zich in twee eeuwen tijd op ‘liefdewerk’ in de bisschopsstad Den Bosch. Een imposant boekwerk getuigt van die geschiedenis.