Armworstelen om Kaaihal en tijdelijk theater in Den Bosch

Bossche­naar (21) over vechtpar­tij: ‘We hebben ons walgelijk gedragen’

13 februari DEN BOSCH - Drie Bosschenaren (20, 21 en 22) gaven deze week tijdens een zitting bij politierechter T. Kraniotis direct toe dat ze in mei vorig jaar in de Bossche binnenstad een man (47) hebben geschopt en geslagen. ,,We hebben ons walgelijk gedragen’’, zei de 21-jarige verdachte. ,,We waren nergens op uit. Het was een paniekreactie’’, zei de plaatsgenoot (22).