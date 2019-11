Arriva begint met nieuw leenfietssysteem in Den Bosch: ‘Kris kras in de stad’

Antoine Bodar, Nederlands bekendste priester, mist Den Bosch nog steeds

7:00 DEN BOSCH - In zijn eigen Den Bosch, de stad waar hij geliefd én verguisd is, presenteerde Antoine Bodar donderdagavond een boek over zichzelf. Daarin zegt de bekendste priester van Nederland (onder meer) nog altijd heimwee naar zijn Bossche periode te hebben.