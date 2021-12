Arriva past busdienstregeling Den Bosch, Rosmalen en Vught aan

Histori­sche gebouwen verduurza­men? Zo doen ze dat in Vught

DEN BOSCH/VUGHT - Van 1,8 miljoen kuub gas in 2004 naar nul in 2022. In Vught wordt een honderd jaar oude kazerne herontwikkeld en deze is straks volledig gasloos. Eigenaren Tjeerd Saatrube en Olivier Koning zijn er best trots op.

